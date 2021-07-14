صباحك ومطرحك.. أنواع الأصدقاء المشجع والأم

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير بسيونى خلال "صباحك ومطرحك"، إلى ضرورة وجود الصداقة بين الأفراد، لذلك يجب اختيار الأصدقاء بدقة.
وقالت عن أنواع الأصدقاء، إن هناك "الصاحب المشجع" وهو الذى يشجع أصدقاءه خلال المواقف الإيجابية فقط.
وهناك "الصاحب السميع" وهو الذى لا يمل من حكاوى أصدقائه بالرغم من نقل المزيد من الطاقة السلبية إليه، والالتزام بعدم مقاطعة من حوله عند الحديث للاستماع جيدا.
ولكن الـ"الصاحب العصبى" هو الذى ينفعل عند ارتكاب أصدقائه للخطأ، واختتمت عبير بسيونى أنواع الأصدقاء بـ"الصاحب الأم" وهو الذى يهتم بأمور صديقه وكل تفاصيل حياته، كما يتصدر فى أمور حياة أصدقائه العاطفية أو غيرها.
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