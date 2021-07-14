مواصفات مدهشة .. ويكو الفرنسية تطلق هاتفا جديدا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة أن الهاتف الذكى الجديد يأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة ودقة وضوح 1560 x 720 بيكسل وبكثافة 282 بيكسل فى البوصة المربعة، كما تعمل الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 5 ميجابيكسل.
ووفقًا لـ "ويكو"، فإن معالج الهاتف الجديد Y62، من نوع "MT6761D" رباعى النوى، وسرعته 1.8 جيجاهرتز، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى ساعتها 1 جيجابايت، وكذلك ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD.
يبلغ وزن هاتف ويكو الجديد 171.5 جرام، وسمكه 0.19 ملم، كما يعمل بإصدار جو GO من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.
يدعم الجهاز تقنية LTE بسرعة تنزيل تصل إلى 150 ميجابايت فى الثانية وتقنية البلوتوث 4.2 وشبكة الواى فاى WiFi 802.11 b/g/n.
سعة بطارية الجهاز 3000 مللى أمبير، ما يعطيها القدر على العمل لمدة يوم ونصف.
طرحت الشركة الجهاز بسعر اقتصادى منافس، حيث يبلغ نحو 90 يورو فقط.
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