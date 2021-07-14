اختفاء المواقع الإلكترونية لعصابة نفذت هجمات ببرامج الفدية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المجلة الأمريكية أن الموقع الإلكترونى العام للمجموعة، وبوابة الويب التى سهلت مفاوضات الحصول على الفدية من الضحايا والموقع الذى استخدمه الضحايا لدفع تلك الفدية أصبحت غير متصلة جميعها بشبكة الإنترنت.

ويأتى اختفاء مواقع الويب الخاصة بعصابة برامج الفدية REvil، بعد حوالى أسبوع ونصف من الهجوم الإلكترونى للمجموعة على بائع برمجيات تكنولوجيا المعلومات Kaseya الذى سمح للمجرمين باختراق مئات الشركات فى جميع أنحاء العالم.

يختلف REvil عن برامج الفدية الأخرى باستخدامه خوارزميات تشفير مع مفاتيح قصيرة، وهى فعالة للغاية وغير قابلة للكسر إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.

كما تعطل برامج الفدية عمليات معينة على الأجهزة المخترقة كتعطيل عميل البريد الإلكترونى و SQL- Structured Query Language لغة للتعامل والتحكم مع قواعد البيانات المترابطة، بالإضافة لخوادم قواعد البيانات الأخرى وبرامج "مايكروسوفت أوفيس"، برامج التصفح والأدوات التى من الممكن أن تساعد على حماية الملفات المهمة من التشفير الخبيث.

أيضا يمكن للبرمجية الخبيثة مسح النسخ الاحتياطية فى ذاكرة الوصول العشوائى لمنع استرجاع البيانات المحفوظة، ثم يقوم بعد ذلك بإزالة نسخة برنامَج التشغيل "ويندوز" والنسخ الاحتياطية الأخرى لمنع استرداد الملفات.