هواوى تسعى لزيادة قوة الشحن السريع لهواتفها

جدة - نرمين السيد - وتسعى الشركة لزيادة قوة الشحن السريع لهواتفها الذكية، وكشفت التسريبات عن عمل هواوى على تقنية الشحن السريع السلكى.

وحدثت الشركة من قوة الشحن حتى تصل إلى 90 وات، لمنافسة عمالقة التكنولوجيا فى إنتاج الشحن السريع، وفقا لموقع GSMarena.

وتصل قوة الشحن السريع الآن لهواتف هواوى إلى 66 وات، والذي يتم استخدامه مع سلسلة Mate 40، وهاتف هواوى المرتقب nova 8i، والذى يتم شحن البطارية بالكامل فى مدة تصل 38 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، والذى يحزم بطارية بقوة 4300 ميللى أمبير فى الساعة.

ووفقا للموقع صرح الرئيس التنفيذى للشركة ريتشارد يو أثناء إطلاق سلسلة Mate 40، أن شركة هواوى قد اختبرت تقنية الشحن السريع بقوة 120 و200 واط، لكنها قررت فى النهاية عدم إطلاقها بسبب مخاوف تتعلق بسعة البطارية، كما حصلت هواوى مؤخراً على شهادة اختبار تقنية الشحن السريع بقوة 135 وات.