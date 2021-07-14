مخاوف من العثور على السمكة الذهبية فى بحيرات أمريكا.. فما السر؟

جدة - نرمين السيد - حذرت بيرنزفيل، إحدى المدن الشهيرة فى ولاية مينيسوتا الأمريكية، السكان من عدم إطلاق أسماكهم الأليفة التى لا يرغبون فى الاحتفاظ بها فى البحيرات والأنهار، وذلك بعد العثور على سمكة ذهبية ضخمة فى البحيرة.





وكشف تقرير نشرته بى بى سى، أمس، أن الأسماك الذهبية البرية التى تم صيدها خلال مسح فى بحيرة كيلر قرب المدينة، سببت الكثير من المشاكل للبحيرة، وساهمت فى رداءة نوعية المياه فى البحيرات والأنهار بسبب اقتلاعها للنباتات. وجاء تحذير المدينة للسكان إلى كون الحيوانات المنزلية الأليفة تنمو بشكل كبير جداً حين يتم إطلاقها فى البرية مما يسبب اضطراباً كبيراً فى النظم البيئية. اختفاء المواقع الإلكترونية لعصابة نفذت هجمات ببرامج الفدية عادة ما تنمو السمكة الذهبية المحفوظة فى حوض مائى بالمنزل ليبلغ طولها حوالى 5.1 سم، لكنها وبمجرد إطلاقها فى المياه العامة فإنها قد تنمو بشكل أكبر ويصعب إزالتها كما أنها تتكاثر بسرعة وتهيمن على الأنواع الأخرى.

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