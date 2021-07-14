إنستجرام يحصل على ميزة أمان جديدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال القائمون على "إنستجرام" فى تدوينة على الإنترنت "بدأنا بتجربة ميزة Security Checkup، الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على حماية حساباتهم على تطبيقنا، وستوفر لهم إمكانية التحقق فيما إذا كانت حساباتهم قد تعرضت للاختراق من خلال خطوات بسيطة".
وتبعا للخبراء فى "إنستجرام" فإن الميزة الجديدة ستمكن المستخدمين من معرفة فيما إذا كان شخص ما قد اخترق حسابهم، والتأكد من المعلومات والبيانات الشخصية التابعة للحساب، ومن خلالها سيتمكنون من تحديث البيانات لاستعادة الحسابات التى تم إيقافها.
وأشار الخبراء إلى أن Security Checkup ستكون أحد الأساليب فى ضمان أمن حسابات المستخدمين، لكنهم ينصحون المستخدمين أيضا باعتماد أساليب أمان أخرى مثل التعريف الثنائى للدخول للحساب، وإضافة أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكترونية إلى بيانات الحساب كى يتمكن القائمون على التطبيق من التواصل معهم لاستعادة حساباتهم فى حال إيقافها لأسباب معينة.
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