يحمى من التجاعيد.. طريقة عمل عصير سموثى البطيخ

جدة - نرمين السيد - العصير قادر على وقاية الجسم من العديد من الأمراض وتقوية المناعة، بالإضافة إلى أنه يعزز صحة القلب والشرايين، ويدعم وظائف الكلى، كما أنه مفيد للبشرة ويساعد على نضارتها والوقاية من التجاعيد. طريقة عمل سموثى البطيخ: المقادير: كوب إلا ربع من البطيخ الطازج. 10 مكعبات من الثلج. 2 ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير: نضع الثلج مع السكر مع البطيخ ويتم خلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كثيف داخل الخلاط يقدم فى كاسات التقديم وبالهناء والشفاء. ويمكن أن يوضع عليه توت أو فراولة حسب الاختيار.

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