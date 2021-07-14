جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن "تويتر" أدخل رسميا بعض التغييرات، التى تسهل اختيار كيفية الرد على التغريدات، وتحديد من يمكنه الرد عليها الآن.
وتمنح التقنية الجديدة مستخدمى تويتر طريقة للتأكد من سيرد على تغريدات شخص ودود ومقرب، حيث تتيح لك تغيير من يمكنه الريد على تغريداتك حتى بعد إرسالها بالفعل.
وسيكون كل ما على المستخدم هو النقر على زر علامة القطع فى الزاوية اليمنى العليا، لتغريدته، واختيار الخيار الذى يقول "تغيير من يمكنه الرد".
الميزة الجديدة جزء من جهود المنصة "لزيادة صحة المحادثة العامة"، والتى قال الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر"، جاك دورسى سابقا، إنها الهدف الوحيد لشركته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقنية جديدة من تويتر تسهل اختيار الرد على التغريدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.