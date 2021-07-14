تقنية جديدة من تويتر تسهل اختيار الرد على التغريدات

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن "تويتر" أدخل رسميا بعض التغييرات، التى تسهل اختيار كيفية الرد على التغريدات، وتحديد من يمكنه الرد عليها الآن.

​وتمنح التقنية الجديدة مستخدمى تويتر طريقة للتأكد من سيرد على تغريدات شخص ودود ومقرب، حيث تتيح لك تغيير من يمكنه الريد على تغريداتك حتى بعد إرسالها بالفعل.

وسيكون كل ما على المستخدم هو النقر على زر علامة القطع فى الزاوية اليمنى العليا، لتغريدته، واختيار الخيار الذى يقول "تغيير من يمكنه الرد".

الميزة الجديدة جزء من جهود المنصة "لزيادة صحة المحادثة العامة"، والتى قال الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر"، جاك دورسى سابقا، إنها الهدف الوحيد لشركته.