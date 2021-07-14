كلوب هاوس يطلق خاصية الرسائل المباشرة لجميع مستخدميه

جدة - نرمين السيد - أطلقت منصة "كلوب هاوس" المعتمدة على الغرف الافتراضية للمناقشات الحية عن طريق الصوت فقط، خاصية "الرسائل المباشرة"، لمستخدمى التطبيق على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس".





وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن مستخدمى المنصة يمكنهم الآن الدردشة على انفراد أو فى مجموعات، وأن بإمكانهم إرسال روابط على الخاصية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكنهم حتى الآن إرسال الصور والفيديوهات. وأشار الموقع، نقلا عن أحد المتحدثين باسم المنصة، أن خاصية إرسال الصور والفيديوهات ستتاح قريبا مع بعض الخواص الأخرى.

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