أحمد يونس يشعل تويتر ويحتل التريند الأول

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، احتلاله التريند الأول عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وغرّد قائلا:"#ويك_اندك_مع_يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، انضملنا وابدأ يومك معانا بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.