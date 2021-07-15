ببطارية ضخمة.. تكنو تستعد لطرح Pova 2

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف تكنو الجديد ببطارية ضخمة، تبلغ سعتها 7.000 ميللى أمبير فى الساعة.
ويتمتع الهاتف الجديد بشاشته التى من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
ويقدم هاتف تكنو Pova 2، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع ثلاث مستشعرات مساعدة بدقة 2 ميجابيكسل اثنان منهما للعمق وواحدة للقطات الماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تحتوى على مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل.
ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة بطاقة microSD.
كما يطرح الهاتف بثلاثة ألوان منها الأسود والفضى والأزرق، ويبلغ سعره 167 دولارا.
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