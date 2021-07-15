تحت الاختبار.. واتساب يطرح ميزة تتعلق بتعدد الأجهزة

جدة - نرمين السيد - وطرح واتساب اختبارا تجريبيا عاما محدودا لتحسين قدرته على دعم الأجهزة المتعددة، وفقا لموقع "techcrunch".

ويساهم تحديث واتساب الجديد فى التمكن من استخدام الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت بطريقة أخرى.

وأوضح المتحدث باسم واتساب، أن دعم الأجهزة المتعددة لا يمكن أن تحتوى على هاتف آخر أى أن المستخدم سيتمكن من تشغيل حسابه على ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، ما بين الأجهزة اللوحية أو متصفحات الويب على جهاز الكمبيوتر، ولن يستطيع تشغيله على هاتف ذكى آخر.