بعد 8 شهور.. تويتر ستغلق خاصيتها الجديدة «فليتس»

جدة - نرمين السيد - وتطلق الشركة على الخدمة الجديدة اسم "فليتس" فى 3 من أغسطس المقبل، بعدما أخفق المنتج فى جذب اهتمام المستخدمين فى أقل من عام من انطلاقه وفقا لما نقله موقع The verege.

وجاء قرار الإغلاق بعد مرور 8 شهور من إتاحتها لجميع المستخدمين بمختلف أنحاء العالم، وبعد شهر من تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

وأشار يليا براون نائب رئيس المنتجات فى تويتر، إلى أن تلك الخاصية لم تشهد زيادة فى عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس".

وأشار الموقع إلى أنه بدءًا من 3 أغسطس، سيرى المستخدمون المساحات النشطة "غرف الدردشة الصوتية الحية على تويتر" فى الجزء العلوى من جداولهم الزمنية بدلا من "فليتس".