وأشارت الشركة التى أنشأتها ميجان وزوجها الأمير هارى إلى أن المسلسل يركز على مغامرات فتاة عمرها 12 عاماً تستلهم مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات فى التاريخ.
والمسلسل، اسمه "بيرل"، هو أول مسلسل تعلن عنه نتفيلكس وميجان وهارى، وأبرما الاتفاق العام الماضى بعد أن تنازلا عن مهامها الملكية وانتقلا للعيش فى كاليفورنيا.
وقالت ميجان فى بيان: "بطلتنا بيرل، مثل كثير من الفتيات فى سنها، فى رحلة لاكتشاف الذات فيما تسعى للتغلب على صعوبات الحياة اليومية".
وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة لأن أرتشويل بروداكشنز أبرمت شراكة مع منصة نتفليكس القوية وإن هؤلاء المنتجين الرائعين سينتجان معاً مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الذى يحتفى بالنساء الاستثنائيات عبر التاريخ".
ولم يُحدد موعد بعد لعرض المسلسل، بحسب ما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميجان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة لـنتفليكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.