ميجان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة لـنتفليكس

جدة - نرمين السيد - أعلنت "أرتشويل بروداكشنز"، شركة الإنتاج المملوكة لدوقة ساسكس ميجان ماركل، أنها أنتجت مسلسل رسوم متحركة عائلياً لبثه على منصة نتفليكس، وأنها ستكون هى أيضاً منتجته التنفيذية.





وأشارت الشركة التى أنشأتها ميجان وزوجها الأمير هارى إلى أن المسلسل يركز على مغامرات فتاة عمرها 12 عاماً تستلهم مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات فى التاريخ.

والمسلسل، اسمه "بيرل"، هو أول مسلسل تعلن عنه نتفيلكس وميجان وهارى، وأبرما الاتفاق العام الماضى بعد أن تنازلا عن مهامها الملكية وانتقلا للعيش فى كاليفورنيا.

وقالت ميجان فى بيان: "بطلتنا بيرل، مثل كثير من الفتيات فى سنها، فى رحلة لاكتشاف الذات فيما تسعى للتغلب على صعوبات الحياة اليومية".

وأضافت: "أشعر بسعادة غامرة لأن أرتشويل بروداكشنز أبرمت شراكة مع منصة نتفليكس القوية وإن هؤلاء المنتجين الرائعين سينتجان معاً مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الذى يحتفى بالنساء الاستثنائيات عبر التاريخ".

ولم يُحدد موعد بعد لعرض المسلسل، بحسب ما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.