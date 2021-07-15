أمريكا تواجه الغواصات المعادية بـ طائرة شراعية تحت الماء

وكشف فى نهاية شهر يونيو الماضى، مسؤولو قيادة أنظمة حرب المعلومات البحرية فى سان دييجو عن منح عقد بقيمة 27.4 مليون دولار مدته خمس سنوات لشركة تيليدين براون للهندسة، لتصنيع المركبة الجديدة على أن ينتهى البرنامج بحلول يونيو 2026.
وتعتمد البحرية حوالى 180 نظاما من أنظمة تشغيل مركبات تحت الماء من هذا النوع، التى يتم تصنيعها بواسطة شركة تيليدين براون للبحث والكشف والملاحة والتوجيه، لكن ما يميز المركبة الجديدة أنها يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 90 يوما، وتغطس بعمق يصل إلى 657 قدما.
وتعمل المركبة UUVs بنفس طريق عمل الطائرات الشراعية، إذ تستخدم كميات ضئيلة من الطاقة الكهربائية عن طريق تعديل طفوها للانزلاق من السطح إلى أعماقها القصوى لتغطية مسافات كبيرة فى المحيط بنفس الطريقة التى تتحرك بها طائرة شراعية من ارتفاعات عالية إلى مناطق الهبوط على الأرض أثناء تغطيتها أكبر مسافة ممكنة.
وبعد أن تصل الطائرة الشراعية إلى أقصى عمق لها، فإنها تغير طفوها لتصبح على السطح، وتنقل البيانات التى تجمعها إلى الأقمار الصناعية.
ومن المهام التى تقوم هذه المركبة، قياس درجات حرارة البحر والملوحة والصفات الأخرى فوق مناطق واسعة لتزويد خبراء البحرية بالبيانات التى يحتاجونها لاصطياد غواصات العدو.
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