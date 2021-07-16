صور- الفتى الذهبى.. أغلى سندوتش برجر فى العالم  

جدة - نرمين السيد - وأطلق روبرت فان دى فين، والذى يعمل فى مطعم دى دالتون، على أغلى السندوتش اسم "الفتى الذهبى". أمريكا تواجه الغواصات المعادية بـ طائرة شراعية تحت الماء ويتكون السندوتش من غطاء بقشرة الذهب، وصل ثمنه إلى 5 آلاف يورو، وتم تحضيره باستخدام كافيار بيلوجا، وسرطان البحر، والزعفران، ولحم بقر واغيو، والكمأ الأبيض، وجبن الشيدر الإنجليزى، وصلصة باربيكيو مصنوعة من أغلى حبوب البن فى العالم.

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