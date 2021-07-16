طلاب هندسة المنصورة يسجلون براءة اختراع ألياف كربونية نانومترية

جدة - نرمين السيد - نجح فريق طلابى بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى فى كلية الهندسة جامعة المنصورة، فى تسجيل براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى لجهاز يقوم بانتاج ألياف كربون نانومترية، وهى مادة من عنصر الكربون تتكون من ألياف فايبر ذات أطوال تتراوح ما بين 500 إلى 2500 نانومتر وبقطر تقريبى 30 نانومتر.





ولتسهيل تخيل الأبعاد يتم أخذ شعرة الإنسان العادى "الشعرة الناعمة" كمثال قطرها 150000 نانومتر تقريبا ومع تلك الأبعاد الدقيقة فهى تتمتع بخصائص ميكانيكية وكهربية فائقة، وتتحمل جهدا كهربائيا يصل إلى 1400 امبير، ودرجة حرارة حتى 7000 كلفن، وأحمال شد تصل إلى 200 جيجا بسكال.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية، إن فكرة الجهاز تعتمد على تكوين فرق جهد كهربى بين قطبين من الكربون مثبتين عبر حامل ومغمورين على مسافة من سطح ماء العملية ويتم التحكم فى المسافة بينهما عن طريق نظام تحكم بحيث يتم تقريب قطبى الكربون من بعضها حتى ينشأ قوس كهربى بين القطبين، وعند تكون القوس يبدأ الكربون فى التفكك متحولا إلى ألياف الكربون الدقيقة وبعض الشوائب، ويتم الفصل بينهما فيما بعض بعدة طرق كيميائية.

والجهاز جديد وفريد من نوعه وتم الشروع فى الحصول على براءة اختراع المنتج النهائى للجهاز الذى يعد عصب الصناعات الحديثة، حيث يحمل خصائص فريدة وبحجم متناهى الصغر ويتم استخدام المنتج فى صناعة روبوتات محاربة الخلايا السرطانية، وفى مجال الصناعات الحربية يدخل فى تغليف الغواصات ليعطيها تحمل أعلى، كما يتم استخدامه فى صناعة مواد مركبة واستخدامه بمساحات كبيرة على الجانب الهندسى وميكانيكا الفضاء فى تصنيع بعض المعدات التى تحتاج قوة تحمل عالية ووزنا ضئيلا، ويتم استخدامه فى مجال الصناعات الالكترونية لصناعة الحساسات الحديثة ذات الأحجام الصغيرة.

معلم سياحى.. جرف الأمواج لـ فيلا مهجورة إلى الشاطئ

والجهاز مشروع تخرج طلبة بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى – جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور مجدى صموئيل، والدكتور محمد حسين الشافعى والفريق مكون من أحمد عطية ريحان، وأحمد عاصم على، وأحمد عزام يمام، وحنان أشرف الفيشى، ومحمد عزب محمد، ومحمود جودة زهرة.