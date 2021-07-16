روبوتات الشرطة الروسية تعمل فى مناطق مختلفة من الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل بروموبوت لـ "سبوتنيك"، إنهم يخططون الآن لتوظيف الروبوت فى الإمارات الشمالية، بما فى ذلك دبى، حيث بدأ روبوت الخدمة الوحيد فى العالم الناطق بالعربية "بروموبوت" الروسى العمل فى مكتب شرطة أبوظبى فى يونيو.

وقال ممثل الشركة: "بعد عام من عمله، قررت إدارة الشرطة إدراج الروبوت رسميًا فى "الموظفين" ونشر هذه التجربة فى الإمارات والمدن الأخرى".

فى الوقت نفسه، يجرى تطوير مشروع لاستخدام مثل هذه الروبوتات فى أقسام الشرطة فى دبى والشارقة وعجمان، ووفقًا للشركة المطورة، تشمل واجبات الروبوت القيام بدوريات ومراقبة بالفيديو ضباط الشرطة والزوار وقياس درجة الحرارة وإنفاذ القانون.

من بين أمور أخرى، يمكن للروبوت التواصل باللغتين الإنجليزية والعربى، من أجل تنفيذ مهامه بشكل فعال، وضع مبتكرو المشروع، مع شرطة الإمارات العربية المتحدة، قاعدة لغوية خاصة، تحتوى على عدة آلاف من الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه.

لذلك، فإن الروبوت "يعرف عن طريق البصر" جميع ضباط الشرطة والزوار والمجرمين المطلوبين، مزود بأجهزة استشعار للعقبات ومقياس حرارة من دون لمس، يمكنه التحرك بحرية والقيام بدوريات، وتجنب العقبات، ومراقبة درجة حرارة ضباط الشرطة والزوار.

وفقًا لأوليغ كيفوكورتسيف، مدير التطوير فى الشركة، إن الروبوت لا يرتكب ما يسمى بـ "أخطاء العامل البشرى" أثناء عمله فى الشرطة: فهو لا يتعب، ولا يكون وقحًا مع الزائرين، لا يتأخر عن العمل ولا يرتكب أخطاء فى العمل.

تحظى الروبوتات الروسية بشهرة كبيرة فى دول الخليج. يمكن العثور على الروبوتات من بيرم فى دبى مول والبنك الوطنى العمانى وشبكة من العيادات فى الكويت والمدارس فى المملكة العربية السعودية.