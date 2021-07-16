ما سبب الضحك الذى ينتاب الكثيرون فى الجنازات؟

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "ميرور البريطانية" ربما لم تلاحظ ذلك، لكن الضحك يمكن أن يكون أحد ردود الفعل غير المرغوب فيها التى يمكن أن تظهر على من يحضرون الجنازة، والغريب أنه رد فعل أكثر شيوعًا مما قد نتخيله.

وفى حين أن التجمع قد يساعد على تخفيف الدموع، يمكن أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين قد تتحول مشاعرهم إلى ضحك لا يمكن السيطرة عليه، وهذا شىء يمكن اعتباره غير مناسب تماما ولكن هناك سببا فسيولوجيا يفسر سبب عدم قدرة الناس على مساعدته.

وتشرح عالمة النفس الإكلينيكى الدكتورة أبيجيل سان، رد الفعل الطبيعى بالضحك خلال الجنازات لدى البعض منا، وأوضح ما يمكننا فعله إذا وجدنا أنفسنا فى موقف مشابه.

وصرحت الدكتورة سان: "الجنازة هى حالة يجدها كثير من الناس صعبة للغاية من الناحية العاطفية مع كل ما تمثله، ويمكن للتعبير عن الضحك أن يكون ما نسميه دفاعًا مجنونًا، تقريبا مثل استراتيجية المواجهة ولكن بطريقة دفاعية، أى شىء لإلهائنا عما يحدث، وواقع الخسارة والضعف البشرى ونهاية الحياة".

وأوضحت الدكتورة سان: "لا داعى للقلق، فمن المعتاد ألا ترغب فى الانخراط فى مشاعر غير مريحة، لا حرج فى ذلك، ولكن التعبير السلوكى عن ذلك يمكن أن يكون مربكا بعض الشىء فى بعض الأحيان على الرغم من أنه مجرد واحدة من آليات دفاعنا العديدة".

وعلى الرغم من أن الضحك قد يكون رد فعل طبيعيا فى الجنازة، إلا أنه آخر مكان تريد أن تشهد فيه نوبات من الضحك بينما يذرف بقية الحاضرين دموعهم.

ويبقى السؤال، فقط كيف يمكنك منع ذلك إذا أصبت بحالة سيئة من الضحك فى جنازة؟

وقدمت الدكتورة سان بعض الحلول، وقالت: "قد يكون الاقتراح هو ملاحظة ما يحدث داخليا والاعتراف به، والمراقبة الذاتية قليلا لما يحدث بداخلك من الناحية الفسيولوجية".

وتابعت: "تنفس من خلاله وربما حرك أصابع قدميك وركز على الشعور بقدميك للحظة.

ركز على شىء يحدث بالفعل فى الوقت الحاضر بدلا من التفاعل مع الشعور، وهذا لا يعنى أنك تتجنب ما تفكر فيه أو تشعر به، لكن الأمر يشبه تقريبًا جذب انتباهك إلى أكثر من شىء واحد فى نفس الوقت وهذا يمكن أن يجعل إدارته أسهل قليلا.