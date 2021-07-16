جدة - نرمين السيد - ويقدر السعر الأولى لهذه القبعة ذات القرنين ما بين 400 ألف و600 ألف يورو، وفق ما جاء فى بيان صادر عن دار المزادات البريطانية.
وعثر على 19 قبعة من النوع نفسه تسنى إثبات صحة نسبها إلى نابليون بونابرت.
ويعتقد الخبراء أن القطعة التى تعرضها "سوذبيز" للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكللة بالنصر بروسيا وبولندا وخلال إبرام معاهدتى تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.
وفى عام 1814، اشترى السياسى الاسكتلندى سير مايكل شوو ستيوارت هذه القبعة التى بقيت ضمن عائلته جيلا بعد جيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعرها يبدأ بـ 400 ألف يورو.. عرض قبعة نابليون بونابرت للبيع فى مزاد أونلاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.