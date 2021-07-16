جدة - نرمين السيد - تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوى، عملية التعقيم عبر "روبوت التعقيم"، من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، حيث يعمل "الروبوت" على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم فى توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوى ومرافقه.





ويعمل "روبوت" التعقيم بنظام تحكم آلى وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتى فى الوقت المطلوب، ويعمل على مدار 24 ساعة. ‫وتأتى تلك الجهود، لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة فى خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعى لخدمة الحرمين الشريفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتوفير أجواء صحية وآمنة.. الروبوت يعقم أروقة المسجد النبوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.