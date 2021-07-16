طقس الغد شديد الحرارة صباحًا .. والعظمى فى القاهرة 39

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه بقيم تتراوح "2: 4" درجات.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غد السبت يشهد الطقس شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26. الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24. طنطا العظمى 37 والصغرى 25 شبين الكوم العظمى 37 الصغرى 25 دمنهور العظمى 35 الصغرى 24 الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 25 المنصورة العظمى 37 والصغرى 25 بور سعيد العظمى 34 والصغرى 25 السويس العظمى 39 والصغرى 25 شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28 الغردقة العظمى 40 والصغرى 28 مرسى علم العظمى 38 والصغرى 27 سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 اسيوط العظمى 41 والصغرى 26 وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 الاقصر العظمى 43 والصغرى 27

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