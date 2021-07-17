فيسبوك يرد على انتقاد بايدن : اتهامات غير مدعومة بوقائع

جدة - نرمين السيد - وقالت "فيسبوك" فى بيان لها يوم الجمعة: "نحن لن نولى اهتماما بالاتهامات غير المدعومة بالوقائع".
وأشارت "فيسبوك" إلى أن أكثر من مليارى شخص اطلعوا على معلومات مبنية على مصادر موثوق بها حول كوفيد-19 واللقاحات على موقعها، وهذا أكثر مما هو فى أى موقع على الإنترنت، حسب الشركة.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد صرح فى وقت سابق بأن المعلومات المضللة حول فيروس كورونا التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "تقتل الناس".
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