البحوث الفلكية : كوكب بلوتو غدا فى مقابلة الشمس

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن وصول كوكب بلوتو إلى وضع التقابل مع الشمس، وسيكون مرئيًا طوال الليل، حيث يصل إلى أعلى نقطة له فى السماء حوالى منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويقع بكوكبة القوس.





وقال المعهد، فى بيان له، إنه من القاهرة سيكون بلوتو مرئيًا بين الساعة التاسعة وخمس دقائق وحتى الساعة الثالثة وأربعة دقائق من فجر يوم الإثنين، وسوف يكون بلوتو مرئيا عندما يصل إلى ارتفاع 22 درجة فوق الأفق الجنوبى الشرقى، وسوف يصل إلى أعلى نقطة فى السماء على ارتفاع 37 درجة فوق الأفق الجنوبى عند منتصف الليل.

وتابع، أنه سيصبح بلوتو غير مرئى حوالى الساعة 03:04 عندما ينخفض إلى أقل من 21 درجة فوق الأفق الجنوبى الغربى، إذ يتزامن هذا (وجود بلوتو فى وضع المقابلة مع الشمس) مع وجود بلوتو فى أقرب اقتراب له من الأرض مما يجعله يظهر فى أكبر لمعان له، ويحدث هذا لأنه عندما يقع بلوتو مقابل الشمس فى السماء، تمر الأرض بين بلوتو والشمس، وبهذا يصطف بلوتو والأرض على نفس الجانب من الشمس.

ومن المعروف أن بلوتو يدور فى مداره حول الشمس وعلى مسافة أبعد بكثير من الأرض (يدورعلى مسافة متوسطة من الشمس تبلغ 39.82 ضعفًا عن الأرض) ويكمل دورته حول الشمس فى 247.78 عاما.

ويعتبر بلوتو بعيدا جدا عن الأرض، حتى فى أقرب اقتراب له منها، ولذلك فهو يبدو ليس أكثر من مجرد نقطة مضيئة شبيهة بالنجوم حتى من خلال التلسكوب.

وسيقع بلوتو على مسافة 33.31 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هى المسافة بين الأرض والشمس)، وسوف يصل إلى أكبر لمعان قدره 14.9، وسوف تتكرر هذه الظاهرة ويكون بلوتو فى وضع المقابلة مع الشمس فى 20 يوليو 2022 - 22 يوليو 2023 - 23 يوليو 2024.

ومن المعروف أنه تم اكتشاف بلوتو لأول مرة فى عام 1930 من قِبل "كلايد تومبو" فى مرصد لويل فى ولاية أريزونا، وكان من الشائع اعتبار بلوتو قمرًا لكوكب نبتون، وقد دَعَم التشابه بين أبعاد بلوتو وتريتون (أكبر أقمار نبتون) هذه الفكرة، إلى أن تم اكتشاف القمر "شارون" مما أدّى إلى اعتبار بلوتو كوكبا.

ومؤخرا فى عام 2006 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى الفلكى تم إعادة تصنيف الأجسام الصغيرة بالمجموعة الشمسية، واعتبرت كواكب قزمة أو كويكبات، ومنذ ذلك الحين اصبح بلوتو كويكب، وأخذ هذا المسمى (بلوتو 134340).