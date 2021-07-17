ZTE تعلن مواصفات هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم سيحصل هاتف ZTE Blade V30 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.8/77.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ. وزودت الشركة الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا. حصل الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه. ورغم كل هذه المميزات فإن سعره لا يتعدى الـ 200 يورو. كما جهزت ZTE الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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