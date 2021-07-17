لأول مرة.. تخريج أول وحدة نسائية مقاتلة للعمليات الخاصة بالبحرية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - فى سابقة هى الأولى من نوعها، احتلفت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، بتخريج أول دفعة من مقاتلات القوات الخاصة البحرية "الصاعقة البحرية" بإجمالى 17 مقاتلة سيشكلن نواه لتخريج أعداد أكبر من المقاتلات الأمريكيات ممن سينخرطن فى تشكيلات العمليات الخاصة لـ "المارينز" التى تعد قوات النخبة فى الجيش الأمريكى والأعلى تدريبا وتسليحا، وذلك بعد أن كان الانخراط فىى صفوف تلك القوات حكرا على الرجال.





ويتم انتقاء قوات العمليات الخاصة فى "المارينز" الأمريكى وفق ضوابط كفاءة صارمة تضمن الوصول إلى ما يعرف بنخبة النخبة من بين المجندين الأمريكيين وهى قوات تعتمد فى الأساس على المتطوعين المحترفين، وعادة لا تتعدى نسبة نجاح المتقدمين للالتحاق بوحدات العمليات الخاصة فى صفوف "المارينز" 40 % اخذا فى الاعتبار جوانب المفاضلة النفسية واللياقة البدنية، وذلك وفقا للتقارير الأمريكية. وذكرت دورية "ميليترى تايمز" الأمريكية أن أول فصيلة نسائية من مقاتلات القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية قد تلقين تدريبا على مدى 37 أسبوعا على المهام القتالية الصعبة من قتال الأعماق وأعمال الكمائن والإغارة على المنشآت الساحلية المعادية وعمليات الإنزال ومكافحة الإرهاب وتفتيش السفن، فضلا عن مهارات القتال المتلاحم، كما تم تدريب المقاتلات الأمريكيات فى قوة العمليات الخاصة على أعمال القنص والرماية وتحرير الرهائن وتسلق الموانع وقيادة الزوارق السريعة.

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