جدة - نرمين السيد - وسيتمكن مستخدمو تطبيق "ماسنجر"، بدءًا من اليوم، من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجى مع الصوت، وهى ميزة جديدة تمكنهم من إرسال مقاطع صوتية قصيرة خلال الدردشة على تطبيق ماسنجر.
كما سيتمكن المستخدمون من اختيار الأصوات المناسبة من بين العديد من الخيارات التى تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل صوت التصفيق والطبول وضحكة الشرير)، وكذلك المقاطع الصوتية من بعض أغانى البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة لديهم، وسيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيرى بدون كلمات، مما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تطلق الأيموجى الصوتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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