جدة - نرمين السيد - ووصف المسؤولون، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، هذه الفيضانات بأنها "الأسوأ خلال أكثر من قرن من الزمان".
وأوضحت القناة أن بعض المدن فى ألمانيا تدمرت بعد تحطم بعض السدود، فيما يجرى البحث هناك عن مئات المفقودين.
وتضرب من أيام فيضانات عارمة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، عدداً من الدول الأوروبية، ولا يزال مئات الأشخاص فى عداد المفقودين جراء هذه الفيضانات التى تسببت فى إحداث خسائر مادية ودمار فى عدد من المناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى أوروبا إلى 157 قتيلا على الأقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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