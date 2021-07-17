وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطى القرشى أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واى فاى) فى (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية".
وأضاف القرشى "مضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم فى تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق خدمة الـ«واى فاى» المجانية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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