فلسطينيان يحولان طائرة بوينج 707 إلى مطعم

جدة - نرمين السيد - وواصل التوأمان عطا وخميس الصيرفى أعمال صيانة وإعادة تأهيل طائرة "بيونغ 707" لتصبح مطعما معتزمين افتتاح المشروع أمام الجمهور خلال شهر. وأطلق الفلسطينيان على مشروعهما اسم "مطعم وكوفى شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي–نابلس". وحسبما أفادت روسيا اليوم، يتوقع الفلسطينيان نجاح مشروعهما، كما يخطط الشقيقان لافتتاح مطاعم ذاتية الخدمة فى محيط الطائرة وتخصيص مواقع ترفيهية للأطفال ويأمل التوأمان فى افتتاح المشروع خلال شهر.

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