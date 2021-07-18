صور- أفكار لملابس عيد الأضحى 2021

جدة - نرمين السيد - وتختلف موضة الملابس المخصصة للعيد، فمن الممكن الاستعانة بالملابس الكلاسيكية الأنيقة مثل ارتداء فستان طويل بقصة محتشمة ومزين بخصر ضيق وحذاء ذات كعب عالى.

وتفضل بعض الفتيات الفساتين الكاجوال التى تناسب إطلالة العيد الصيفية، ويمكن اختيارها بألوان زاهية تتناسب مع الذوق العام وخصوصا خلال الإطلالات الصباحية.

وظهر مؤخرا ارتداء عدد من الفتيات للقميص الستان ذات تصميم مختلف، كما يعد الجمبسوت واحد من أهم الأزياء التى يمكن اللجوء إليها، وحتى يتناسب مع الحجاب يجب أن يكون بقصة واسعة.

ولمن يبحث عن التنانير، هناك لتنورة البليسيه أو كلوش الطويلة أو بالقصة المستقيمة بألوان زاهية، فهى ستكون مناسبة لإطلالتك فى عيد الأضحى 2021 وذلك من خلال الحرص على تنسيقها بشكل جيد سواء مع قميص أو بلوزة بسيطة.

إن كنت من الفتيات التى تعشق الملابس الكاجوال للمحجبات فعليك اقتناء بلوزة جديدة مثل الموديل الذى يتميز بكرانيش على الصدر أو الأكتاف، فهو يعد من أبرز الموديلات الرائجة بين أغلب مدونى الموضة المحجبات.