مع اقتراب العيد.. كيفية التخلص من رائحة الأضحية فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الحلول التى يمكن الاستعانة بها لاستعادة الانتعاش والرائحة الجميلة فى المنزل، وخصوصا وسط التجمعات العائلية فى العيد، ويتم ذلك فى بعض الخطوات وهى:
- عند تنظيف المنزل يجب استخدام المياه وقطرات من الخل والملح لمسح الأسطح والأرضيات بعد الذبح، وذلك بسبب الدور الذى يلعبه الملح والخل فى تطهير وتعقيم الأرضيات من الميكروبات التى ينتج عنها الرائحة الكريهة.
- بقطعة من القماش بها محلول ملحى أو خل، يفضل مسح النوافذ وفتحها وذلك لأجل منع التصاق الروائح بالنوافذ والتخلص منها.
- يمكن استخدام مسحوق الفانيليا من خلال وضعه على ربع كوب من المياه ثم غمس قطنة به ووضعها فى أحد اركان المطبخ أو فى أحد زوايا المنزل فهى تعمل على امتصاص الروائح الكريهة وبخار الطعام العالق فى الجو.
- ويلعب قرص الفحم دورا مهما فى امتصاص الروائح الكريهة، عن طريق وضع قرص أو اثنان فى المطبخ وفى مدخل المنزل.
- وضع حبيبات القهوة أو بعض من المعالق من مسحوق القهوة فى فنجان فارغ وتوضع فى إحدى زوايا المنزل.
- يدخل الليمون فى العديد من الاستخدامات سواء كمطهر أو منظف، ويجب وضع نصف ليمونة فى أحد أركان المنزل أو المطبخ، بالإضافة إلى تنظيف البوتاجاز بربع كوب ليمون بعد إعداد وجبة اللحوم الضائن.
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