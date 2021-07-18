فى عيد ميلادها.. أجمل أزياء لـ بريكانا شوبرا

جدة - نرمين السيد - وتعد بريكانا ممثلة ومغنية هندية، وعندما بلغت 18 عاما من عمرها شاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000 وفازت باللقب.

وأصبحت بريكانا واحدة من الشخصيات الأكثر شعبية فى الهند، بالإضافة إلى أنها واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرا.

وحصلت على العديد من الجوائز من بينهم جائزة الفيلم الوطنى لأفضل ممثلة و جائزة فيلم فير فى خمس فئات.

وكان ظهورها الأول على الشاشة فى الفيلم التأميلى تاميزان 2002 حيث لعبت دور الحبيبة المفضلة للبطل الذى قام به فيجاى، وقد أُثنى على الفيلم لما يتمتع من طرافة وحوار على الرغم من افتقار شخصية تشوبرا للعمق.

يذكر أن بريانكا ولدت فى 18 يوليو 1982 فى جمشيدبور بولاية بيهار، لوالدين أشوك تشوبرا ومادو، كلاهما أطباء فى الجيش الهندى، ولديها شقيقها سيدهارث الذى يصغرها بسبع سنوات.