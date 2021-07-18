فتاة تخلد ذكرى المتوفين بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - وقررت تلك الفتاة تخليد ذكرى المتوفين من خلال تصميم مجوهرات مستعينة بأسنانهم.

وتعد جاكي وليامز، هى مالكة شركة "Grave Metallum Jewelry" الأسترالية، المتخصصة في بيع قطع مصنوعة يدويا، والتى تضم رفات الموتى، وفقا لوما جاء فى "سبوتنيك".

وأكدت السيدة الأسترالية، أنها تقوم بهذا العمل لأنها ترغب فى مساعدة الناس على التعامل مع حزنهم وخسارتهم لأحبائهم.

وتصمم جاكى وليامز، المجوهرات من ضروس العقل أو أسنان الأطفال اللبنية أو تلك المغطاة بالذهب أو المعدن، والتى يتم إزالتها من الجثث قبل دفنها أو حرقها.

وأشارت إلى أنها بعد تلقيها الأسنان بواسطة الشمع فى المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب والبلاتين وتبرزها بالأحجار الكريمة، بما في ذلك الياقوت والماس، وتحتاج وليامز من 6 إلى 8 أسابيع، لتصنيع المجوهرات الخاصة، وتتراوح تكلفتها ما بين 262 دولارا أمريكيا و7483 دولارا أمريكيا للقطعة الواحدة.

وجاءت لها الفكرة عندما كانت تعمل بستانية فى مقبرة محلية، وبعد دراستها تصميم المجوهرات، ثم بعد ذلك أسست شركتها أثناء عملها فى الحانات والمطاعم.