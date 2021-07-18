خلال أيام .. هواوى تطرح Huawei P50

جدة - نرمين السيد - وتعتزم هواوى الإعلان عن هواتف Huawei P50، فى الصين يوم 29 يوليو الجارى، وفقا لموقع "gsmarena".
كما من المقرر أن تضم أول إصدار بشبكات الجيل الرابع 4G فى العالم، يتم تشغيله بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888.
ستضم سلسلة هواوى المرتقبة ثلاثة إصدارات وهى: Huawei P50 و Huawei P50 Pro وHuawei P50 Pro Plus، وسيدعم طرازى Pro الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5.
وأشارت بعض التوقعات إلى أن هاتف Huawei P50، سيأتي بشاشة من نوع OLED، بتصميم منحنى، بينما تأتى Huawei P50 Pro و Huawei P50 Pro Plus بشاشة مميزة بتصميم waterfall من كلا الجانبين.
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