بث مباشر.. مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - تجرى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الآن عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كعادتها فى مثل هذا اليوم من كل عام.



جدة - نرمين السيد - تجرى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الآن عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كعادتها فى مثل هذا اليوم من كل عام. ويتم استبدال كسوة الكعبة القديمة بكسوة جديدة بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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