يحمى بياناتك وخصوصيتك .. تحديث جديد فى جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - وتمكن الصيغة الجديدة المستخدمين من الاتصال بالانترنت بأمان، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية. وتنطلق الميزة الجديدة فى شهر سبتمبر المقبل، وتؤدى إلى حماية بيانات المستخدم وخصوصيته. وسيعرض المتصفح تحذيرا إذا ما كان الموقع الذى يريده المستخدم لا يدعم HTTPS. وستعتمد جوجل على تعليقات المستخدمين بشأن الميزة التى ستكون اختيارية فى البداية، حتى يصبح الوضع افتراضيا فيما بعد. ومؤخرا أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتى تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي. وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا فى تطبيق "غوغل" على هواتف "آيفون"، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" فى وقت لاحق من العام الحالي

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