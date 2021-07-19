14 طريقة لحفظ لحوم الأضاحى فى الثلاجات حتى لا تفقد قيمتها

جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريحات له، إلى أن حفظ لحوم الأضاحى له طرق معينة كى تظل على حالتها دون تغييرات جوهرية، وهذه الطرق تتمثل فى:

توزيع اللحوم بعيدا عن بعضها، بحيث لا تتجمع فوق بعضها لأن بعد ذبح الأضحية تحتفظ اللحوم بدرجة حرارة الحيوان المذبوح.

وضع تلك اللحوم فى مكان نظيف وجيد التهوية وبعيدا عن الشمس لمدة 4 أو 5 ساعات لحدوث التيبس أو تشميع اللحمة لأن الوسط الحامضى يساعد على إفراز بعض الأحماض وتكون بمثابة مادة حافظة ربانية تمنع التكاثر ونمو البكتيريا وتطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل.

عدم غسل اللحوم قبل التفريز أو التجميد ولكن يمكن غسلها فقط قبل عملية الطهو سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

يتم وضع اللحوم فى الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التيبس الرمى ونجد قطعة اللحم مشدودة ودرجة حرارتها انخفضت تماما.

تحضير أكياس شفافة لتعبئة اللحوم ولا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لجميع القطع.

تفريغ الهواء منها على قدر الامكان حتى نتجنب حروق التجميد نضعها فى الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعرض للتعفن ويبدأ لونها فى الإخضرار.

توضع الناحية التى بها الدهون إلى الأعلى حيث إن الدهون سريعة الفساد لذلك يجب ان تتعرض التجميد فى وقت أقل.

مراعاة كفاءة الفريزر على التجميد وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.

مدة تخزين اللحم البقرى فى الثلاجة لمدة من 3 إلى 4 أيام وفى الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.

تختلف مدة حفظ اللحوم بحسب نوعية الذبيحة فمدة تخزين لحم الضأن "لحم الخراف" فى الثلاجة وبالتحديد تحت الفريزر بصورة مباشرة لمدة يومين وفى الفريزر تتراوح المدة ما بين 6 إلى 8 أشهر.

مدة تخزين اللحم "الكندوز" فى الثلاجة مدة من 3 الى 4 أيام وأما داخل الفريزر لمدة تصل إلى سنة .

اللحوم المفرومة توضع فى الثلاجة لمدة تتراوح من يوم إلى يومين على الأكثر وفى الفريزر لمدة لا تزيد عن من 3 إلى و4 أشهر.

مدة تخزين اللحم المطهو بأى طريقة فى الثلاجة لمدة 3 أيام وفى الفريزر لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع .

عند استخراج أحد أكياس اللحوم من الفريزر يتم وضعه على الرف السفلى من الثلاجة مع عدم نقع اللحوم فى الماء.

شطف اللحوم شطفا سريعا قبل طهوها بعد التاكد من أنها غير مجمدة.