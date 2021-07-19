صور- ألوان تميز موضة عيد الأضحى 2021

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جدة - نرمين السيد - وتنتشر بعض الألوان الجديدة التى تعد من أحدث صيحات الموضة الخاصة بموسم العيد وصيف 2021، ومنها الموف.
وأشارت مجلة "إن ستايل" إلى أن موضة هذا الموسم الصيفى 2021 تعتمد على أكثر من لون مميز و جميهعم خارجين على المألوف من خلال تنسيق أكثر من لون معاً، ومنهم الأصفر مع الأزرق على الرغم من أنه شكلهم قد يبدو غريب ولكنها تمنح مرتديتها إطلالة أنيقة جذابة، فهما يعدان من الألوان الغير تقليدية كما أنهم يعطوا اللوك المميز خلال أولى أيام عيد الأضحى المبارك.
ووفقا للمجلة تعتبر من أكثر الألوان المميزة فى ذلك الموسم الموف الفاتح مع درجة الاخضر الفاتح أو الذى يُطلق عليه لون الـ Lila color، فهما من الألوان الرقيقة للغاية و يُمكن إرتدائهم خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
أما عن ألوان الموضة الجريئة للغاية خلال هذا الموسم الصيفى فيمكن من خلالها تنسيق كلاً من الفوشيا والبرتقالى والموف معاً، ويمكن ارتدائهم فى ثالث أيام العيد.
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