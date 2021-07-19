صور- أزياء أنيقة على طريقة الهندية أمريتا راو

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جدة - نرمين السيد - وهى واحدة من أشهر عارضات أزياء الهند، ولم تكتف بذلك بل دخلت مجال التمثيل فهى تعد الأخت الكبرى للممثلة الصاعدة بريتيكا راو بطلة مسلسل بلا نهاية.
وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، ثم ظهرت راو لأول مرة كممثلة مع آب كه باراس فى 2002، حيث حصلت على جائزة أفضل وجه جديد.
وظهرت فى العديد من أغلفة المجلات العالمية، ونالت شهرة واسعة فى الهند لإطلالاتها الأنيقة التى تحمل طابع جذاب.
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