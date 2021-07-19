أمريكا تتهم الصين باختراق شركة مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - قالت الإدارة الأمريكية، إن الصين مسؤولة عن عملية اختراق كبيرة ضد شركة مايكروسوفت، مشيرة إلى وجود تهديدات أخرى من بكين فى مجال الأمن السيبرانى.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت فى يونيو الماضى، أن أحد المهاجمين تمكن من الوصول إلى أحد وكلاء خدمة العملاء التابعين لها، ثم استخدم معلومات من ذلك لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء.

وقالت مايكروسوفت إن الهجمات كانت جزءًا من حملة (نوبليوم) التى ركزت بشكل كبير على شركات تكنولوجيا المعلومات والحكومات فى جميع أنحاء العالم.