ناسا تعلن عن سد 3 ثغرات صغيرة فى هيكل المحطة الفضائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم المجلس الاستشارى لسلامة الرحلات الفضائية فى ناسا، ديفيد ويست: "إن الطاقمين الروسى والأمريكى فى المحطة تمكنا من إصلاح 3 أماكن فى هيكل المحطة كان من المحتمل إنها تساهم فى تسرب الهواء".

وأضاف "لقد تم سد الشقوق بالمواد اللاصقة والعازلة فى 3 أماكن أخرى من هيكل المحطة، لكن معدل تسرب الهواء لم ينخفض بشكل كامل، لا يوجد خطر على سلامة الطواقم هناك، لكن المجلس الاستشارى لسلامة الرحلات الفضائية فى ناسا سيتابع الوضع هناك باستمرار".

وفى مارس الماضى كان رائدا الفضاء الروسيان، سيرجى ريجيكوف، وسيرجى كود-سفيرتشكوف، قد قاما بعدة أعمال صيانة فى وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية، حيث قاما بإصلاح أحد الشقوق الصغيرة فى هيكل الوحدة، وعزلا بعض الأماكن المحتملة لتسرب الهواء، وفى منتصف أبريل أعلن رائد الفضاء الروسى، إيفان فاجنر، أن معدل تسرب الهواء فى المحطة انخفض إلى الثلث بعد عمليات الصيانة المذكورة.