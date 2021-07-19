استعدى للعيد.. ماسكات طبيعية مهمة لنضارة البشرة

جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات بالفاكهة الصيفية للحصول على بشرة صحية فى عيد الأضحى، لأجل الحصول على بشرة نضرة والتخلص من مشاكلها.

وتتميز الفاكهة بغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة بالإضافة إلى تميز بعضها بغناها بالماء، منها:

-ماسك البطيخ:

يساهم فى ترطيب البشرة فى الصيف وعلاج الجفاف الناتج عن الطقس الحار، لغناه بالماء وفيتامين سى وأ.

ويجب إحضار الماسك من خلال هرس قطع من البطيخ والحرص على إزالة البذور منها، وإضافة نصف ملعقة كبيرة من العسل، ووضعها على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

-ماسك الخوخ:

يستخدم لتفتيح البقع الداكنة، نتيجة لتعرض البشرة لأشعة الشمس المباشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامينات تساهم فى ترطيبها.

ويجب تقطيع الخوخ إلى شرائح صغيرة ثم هرسها وإضافة ملعقتين كبيرتين من الزبادى، ثم وضعها على الوجه لمدة 30 دقيقة وغسلها بالماء الفاتر.

-ماسك الفراولة:

تساعد فى جعل البشرة أكثر صحية، فهى تتميز بقدرتها على تقشير البشرة وإزالة الحبوب والشوائب وخصوصا لأصحاب البشرة الدهنية.

ويجب هرس حبات الفراولة وإضافة ملعقة من العسل ووضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.