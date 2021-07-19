فيديو - كلبة تنقذ صاحبتها من نوبة قاتلة

أشارت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، إلى أن "مارلين" أمسكت بيد صاحبتها المتوترة لتتوقف عن ضرب نفسها ولم تتركها حتى انتظم تنفسها من جديد، وأن الكلبة مارلين من الكلاب المدربة على مجالس مرضى التوحد.
بعض هذه الكلاب غيرت حياة أصحابها، وعادة المتوحدين يعانون الفراغ والوحدة، كما أن الكلاب المدربة بالنسبة لهم صديق مخلص وحارس أمين ورفيق مسل.
أحيانا تكون الكلاب علاجا مفيدا لمرضى التوحد، ويستخدم مركز "إيسكولا إيريس" الطبى فى إسبانيا الكلاب ضمن برنامج لعلاج التوحد لحمايتهم من الإصابة بالاكتئاب وإرهاب المجتمع عن طريق التلامس بين المرضى والطلاب الأليفة وتنمية الثقة المتبادلة ولغة التفاهم بينهما.
الكلاب الجليسة للمتوحدين تتولى تدريبهم جمعيات متخصصة تعتمد عليها آلاف الأسر الحاضنة لحالات التوحد فى أوروبا وأمريكا.
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