جدة - نرمين السيد - وتعنى هذه الخاصية أن يتم مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة من مستخدم لآخر، مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتم حذفها تلقائيًا.
ويشار إلى أن واتساب يوفر فى حاليًا خاصية "Self-Destruct Mode"، التى تتيح بالضبط المؤقت للرسائل لحذف المحادثات وإخفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة.
ويعد الفرق بين خاصية المسح التلقائى للرسائل وخاصية "View Once" الجديدة، جوهريًا، إذ إن الأولى تسمح بمسح الدردشة بشكل كامل، فيما تقتصر وظيفة الأخرى على مسح الصور والفيديوهات فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يعتزم طرح خاصية جديدة .. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.