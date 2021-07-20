واتساب يعتزم طرح خاصية جديدة .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وتعنى هذه الخاصية أن يتم مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة من مستخدم لآخر، مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتم حذفها تلقائيًا.

ويشار إلى أن واتساب يوفر فى حاليًا خاصية "Self-Destruct Mode"، التى تتيح بالضبط المؤقت للرسائل لحذف المحادثات وإخفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة.

ويعد الفرق بين خاصية المسح التلقائى للرسائل وخاصية "View Once" الجديدة، جوهريًا، إذ إن الأولى تسمح بمسح الدردشة بشكل كامل، فيما تقتصر وظيفة الأخرى على مسح الصور والفيديوهات فقط.