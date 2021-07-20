أجمل أزياء الفلبينية ماكسين ميدينا

جدة - نرمين السيد - وبدأت ماكسين تنال شهرة واسعة بمجرد ظهورها على أغلفة المجلات وفى الكثير من عروض الأزياء. وشاركت ميدينا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال ونجحت فى تمثيل بلدها الفلبين بعد فوزها باللقب فى مسابقة ملكة جمال الكون 2016. يذكر أن ماكسين ميدينا ولدت فى 10 مايو 1990 فى كيزون بالفلبين، وتحرص على مشاركة متابعيها عبر إنستجرام أجدد إطلالاتها التى تنال إعجابهم لبساطتها وأناقتها.

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