ماسكات من البيض تعيد للبشرة رونقها خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعانة بالبيض لاستعادة نضارة البشرة ولمعانها، لكونه مصدرًا غنيًا للبروتينات والدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى أنه يحتوى على مادة اللوتين التى تساعد فى تغذية وترطيب وتعزيز مرونة البشرة، كما أن بياض البيض يحتوى على البروتين والألبومين الطبيعى الذى يساعد فى شد الجلد، وكذلك الحد من تكون الرؤوس السوداء تماماً.

وتساهم العناصر الغذائية والبروتينات الموجودة بالبيض فى الحصول على بشرة متألقة، من خلال طرق مختلفة، وفقا لموقع "e times"، منها:

-ماسك مرطب:

يمكن استخدام البيض لترطيب البشرة من خلال إحضار بيضة وفصل البياض فى وعاء فارغ، ويضاف له ملعقتان من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وخلطهم بسلاسة، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة.

-ماسك شد المسام:

يساعد البيض فى الحصول على بشرة ذات مشدودة وخالية من البقع وذلك من خلال إحضار بيضة كبيرة وكسرها فى وعاء زجاجى وفصل البياض عن الصفار، وإضافة ملعقة صغيرة ونصف من السكر وكبسولة من فيتامين E في وعاء بياض البيض، واستخدام شوكة لخلطهم جيدًا، وبعدها يوضع الخليط على البشرة لمدة تصل إلى 20 دقيقة ثم مسحها بقطعة قماش دافئة.