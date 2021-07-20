واتساب تعلن عن ميزة جديدة للمكالمات الجماعية

جدة - نرمين السيد - وكشفت واتساب، الشركة المملوكة لفيسبوك، أن الميزة الجديدة تسمح بالانتقال إلى مكالمات جماعية بعد بدئها حسبما نقل موقع The verege.

وتسمح الميزة للمستخدم بالانضمام إلى المكالمة عندما يكون جاهزا، مثل باستخدام Zoom أو مكالمة Google Meet.

ونظرًا للشهرة الهائلة لتطبيق WhatsApp ، فقد تكون هذه ميزة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين يتواصلون عبر خدمة المراسلة، حيث ستحتاج فقط إلى النقر على زر الانضمام.

وهناك أيضا شاشة جديدة لمعلومات المكالمة بحيث يمكنك معرفة من المتصل حاليا بالمكالمة ومن تمت دعوته ولكنه لم ينضم بعد، وستظل المكالمات القابلة للانضمام مشفرة من طرف إلى طرف.