جدة - نرمين السيد - وكشفت واتساب، الشركة المملوكة لفيسبوك، أن الميزة الجديدة تسمح بالانتقال إلى مكالمات جماعية بعد بدئها حسبما نقل موقع The verege.
وتسمح الميزة للمستخدم بالانضمام إلى المكالمة عندما يكون جاهزا، مثل باستخدام Zoom أو مكالمة Google Meet.
ونظرًا للشهرة الهائلة لتطبيق WhatsApp ، فقد تكون هذه ميزة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين يتواصلون عبر خدمة المراسلة، حيث ستحتاج فقط إلى النقر على زر الانضمام.
وهناك أيضا شاشة جديدة لمعلومات المكالمة بحيث يمكنك معرفة من المتصل حاليا بالمكالمة ومن تمت دعوته ولكنه لم ينضم بعد، وستظل المكالمات القابلة للانضمام مشفرة من طرف إلى طرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب تعلن عن ميزة جديدة للمكالمات الجماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.