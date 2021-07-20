تحذير جديد من خطورة استخدام تطبيق ماسنجر.. ونصائح بحذفه

جدة - نرمين السيد - وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن تطبيقات مثل "واتساب وسيجنال" وهى تطبيقات توفر لمستخدميها خاصية التشفير من طرف لطرف بمعنى أنه لا يمكن للهاكرز قراءة أو رؤية الرسائل الذى يرسلها المستخدمون فى المحادثات، أما تطبيق "ماسنجر" فيمكن للهاكرز اختراقه ورؤية محتوى الرسائل وهو ما يعد أمرا خطيرا.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، صرح بأن التطبيق حتى الآن لا يعمل بخاصية التشفير من طرف لطرف وأن المستخدمين سيضطرون للانتظار ربما حتى نهاية العام المقبل 2022.

وكتب خبير الأمن السيبرانى زاك دوفمان فى مجلة فوربس أنه يجب على مستخدمى تطبيق ماسنجر أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى واتساب أو سيجنال وعدم استخدامه.

ويعتقد زاك أنه ليس من الضرورى تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعى، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين خيار اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف.

وحذر زاك دوفمان الخبير فى مجال الأمن السيبرانى من الاستمرار فى استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسلات على الأقل خلال العام الجارى 2020.

وذكرت التقارير أن مستخدمى تطبيق ماسنجر عليهم التفكير فى بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسى غير مشفرة من طرف إلى طرف.