فيديو- أول يوم العيد.. الأطفال يحتفلون فى الملاهى

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة دوت الخليج توافد الشباب والأطفال على الملاهى فى منطقة مدينة نصر للعب والاحتفال بفرحة العيد. وسادت حالة من الفرحة بين الأطفال فى أول أيام العيد، وحرصوا على ركوب الألعاب.

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